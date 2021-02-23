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Son Dakika: Ara seçim iddiası Ankara gündemine bomba gibi düştü

23.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Ara seçim iddiası Ankara gündemine bomba gibi düştü

Son dakika haberine göre HDP'li bazı isimler hakkında düzenlenen fezlekelerin ardından 'ara seçim' iddiası Ankara gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Muharrem Sarıkaya, bazı isimlerin milletvekilliklerinin düşmesi durumunda Türkiye’nin ara seçime gidebileceğini yazdı.

Seçim iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi. Muhalefetin ısrarla yaptığı erken seçim çağrılarının ardından, seçim barajıyla ilgili değişiklik için AK Parti ve MHP'nin ortak çalışma grubu oluşturmasının ardından 'seçim' gündemiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, bazı vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye gönderildiğini anımsatarak dokunulmazlıkları kaldırılan üye sayısının 16'ya yükselebileceğini yazdı.

ARA SEÇİM İDDİASI

Anayasa gereği TBMM'de 30 ismin milletvekilliğinin düşmesi halinde 3 ay içinde ara seçim kararının alınmasının zorunlu olduğunu belirten Sarıkaya "Sürprizlere açık bir durum" ifadelerini kullandı.

TBMM MİLLETVEKİLİ SANDALYE DAĞILIMI

milletvekilliği

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