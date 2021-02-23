Son Dakika: Ara seçim iddiası Ankara gündemine bomba gibi düştü

Seçim iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi. Muhalefetin ısrarla yaptığı erken seçim çağrılarının ardından, seçim barajıyla ilgili değişiklik için AK Parti ve MHP'nin ortak çalışma grubu oluşturmasının ardından 'seçim' gündemiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, bazı vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye gönderildiğini anımsatarak dokunulmazlıkları kaldırılan üye sayısının 16'ya yükselebileceğini yazdı.

ARA SEÇİM İDDİASI

Anayasa gereği TBMM'de 30 ismin milletvekilliğinin düşmesi halinde 3 ay içinde ara seçim kararının alınmasının zorunlu olduğunu belirten Sarıkaya "Sürprizlere açık bir durum" ifadelerini kullandı.

TBMM MİLLETVEKİLİ SANDALYE DAĞILIMI





