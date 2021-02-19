HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Araç aniden alev aldı, doğal gaz kutusuna çarparak durdu

Son Dakika: Araç aniden alev aldı, doğal gaz kutusuna çarparak durdu

19.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Araç aniden alev aldı, doğal gaz kutusuna çarparak durdu

Son dakika haberine göre, Kağıthane’de sürücüsünün çalıştırdığı otomobil aniden alev aldı. Ne yapacağını şaşıran sürücü otomobilden atladı. Yanan otomobil bir binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarpınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Kağıthane'de panik yaratan olay, Çeliktepe Mahallesi Kılçali Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mouhammed Yaser, evinden çıkarak aracına bindi. Aracı çalıştıran Yaser, ilerlemeye başladı ancak otomobil bir anda alev aldı. Bir anda ne yapacağını şaşıran sürücü, kendisini aracın dışına attı. Yanarak ilerleyen otomobil, bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Yangın doğalgaz kutusuna ve binadaki elektrik kablolarına da sıçrayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

0220fb78-82e6-4bce-9016-f1e476eca417

DOĞAL GAZ KUTUSU VE ELEKTRİK KABLOLARI YANMAYA DEVAM ETTİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Ancak doğal gaz kutusu ve elektrik kablolarındaki yanma devam etti. Bölgeye elektrik ve doğal gaz ekipleri de sevk edildi. Elektrik kablolarında yaşanan yanma, kameralara da yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

5686b701-0d47-4b1f-98d9-ac03f35ca690

"CAN HAVLİYLE KENDİNİ ARAÇTAN ATTI"

Araç tutuştuktan sonra sürücünün can havliyle kendini araçtan attığını söyleyen bir vatandaş, “Cadde üzerinden geliyor. Arabanın tutuştuğunu gördük. Sürücü olay yerine kadar gelip el frenini çekti. El frenini çektikten sonra can havliyle kendini araçtan attı. Araç tutuşmaya başlıyor. Daha sonra doğal gaza sıçrıyor. Doğal gaza sıçradıktan sonra kendisi kaçıyor ve alevler elektrik kablolarına sıçrıyor. Olay bu şekilde gerçekleşti“ diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandıSon Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtı

Son Dakika: Yargıtay'dan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Yargıtay'dan HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş karar

Son Dakika: Yalova'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş, vatandaşları sevindirdi

Vaka sayısındaki düşüş Yalovalıları sevindirdi

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

Film gibi operasyon! Polis pizzacı kılığına girip yakaladı

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.