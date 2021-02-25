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Son Dakika: Aracında maske takmadığı için ceza yemişti! Mahkemeden herkesi ilgilendiren karar

25.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Aracında maske takmadığı için ceza yemişti! Mahkemeden herkesi ilgilendiren karar

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta aracında maske takmayan kişiye polis tarafından yazılan para cezası için mahkeme iptal kararı verdi.

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, 16 Eylül 2020 tarihinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında O.B'ye aracında maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulandı.

CEZANIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Cezaya itiraz eden O.B, eşi ve bebeğinin de araçta olduğunu, sürekli aynı ortamı paylaştığı aile bireyleriyle birlikteyken maske takmamanın ceza kapsamına alınamayacağını savunarak, avukatı aracılığıyla dava açtı.Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi, idari para cezası karar tutanağının iptaline ilişkin istemi, Kabahatler Kanunu'nun 28/9. maddesi uyarınca kısmen kabul etti ve cezayı 789 liraya düşürdü.O.B'nin bu karara itiraz etmesi sonrası dosyayı inceleyen 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası tanzim edildiğini ancak burada Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan emre aykırı davranış hükümlerinin oluşmadığını belirterek, cezanın iptaline karar verdi.

ARAÇTA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

O.B'nin avukatı Abdullah Can Balduk, müvekkilinin özel aracında eşi ve bebeğiyle birlikte seyahat ettiğini, bu nedenle cezai şartların oluşmadığını belirtti. Balduk, "Maske kuralı farklı bireylerin aynı araçta bulunması durumunda geçerlidir. Lakin günün 14-15 saatini birlikte evde geçiren aile bireyleri için bu söz konusu değildir. Diğer türlü evde de maske takılması gerekir ama bu mantığa uyan bir durum değil." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Kahramanmaraş

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