SON DAKİKA | Arnavutköy'de bir anda kar bastırdı, çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi

Son dakika haberine göre: Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar hayatı felç etti. Arnavutköy'de bir anda bastıran kar nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkiledi. Uçuşların durduğu, mesailerin erkene çekildiği İstanbul'da çok sayıda kaza haberi de geldi.

Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye araçlarının ilerleyemediği için kazalara müdahale edemediği belirtiliyor.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: DHA

