Son Dakika: Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer'in müşterilerine ait yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti.

Fatih Özer'in havalimanından Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmek için geçtiği kontrol noktalarına fotoğrafı yansımıştı.

Interpol aracılığı hakkında ile kırmızı bülten çıkartılan Fatih Özer için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arnavutluk İçişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk aktardığı son dakika gelişmesine göre, Faruk Fatih Özer'in saklandığı ev basıldı. O evde Özer'i saklayanlar gözaltına alındı. Faruk Fatih Özer'in yakalanması için yürütülen operasyon titizlikle yürütülüyor.



