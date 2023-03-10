SON DAKİKA: Artık saatler kaldı! Kritik seçim öncesinde tüm gözler orada, gece yarısını beklemeden...

Seçimle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 10 Mart'ta seçim kararı alacağını belirtmişti. Türkiye iyiden iyiye seçim iklimine girdi. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi de gündemde. Resmi Gazete'deki bildiri sonrası YSK da toplanacak.

GECE YARISI BEKLENMEYEBİLİR...

Erdoğan'ın, gün içinde bu kararı almasının ardından Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanabilir. Bu karar sonrası YSK da toplanıp seçime ilişkin kararını alabilir. Resmi Gazete sonrası YSK hangi adımları atacak?

YSK, bu seçim kararını tescil edecek. 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını belirtecek. Seçim dolayısıyla istifa etmesi gereken kamu görevlilerine ilişkin kararlar ilk hamle olabilir. Bakanların istifasına gerek olup olmadığını karara bağlanacak.

SON DAKİKA: 3 BAKAN İSTİFA EDECEK Mİ? YSK'NIN KARARI...

Eski dönemde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları seçim takvimi belirlendiğinde istifa ediyordu. Bu uygulama daha sonra kaldırıldı. Yüksek Seçim Kurulu, bu konu hakkındaki net kararını da kısa süre içinde verecek. YSK'nın bakanların istifasına gerek görmeme ihtimali çok yüksek.

Yüksek kamu görevinde olan bazı bürokratların da istifa etmesi beklenenler var. Milletvekilliği için aday olacak bürokratlar istifa edecek. YSK ayrıca kesin il il vekil sayılarını da açıklayacak. Oy verme saatleri de belirlenecek.



