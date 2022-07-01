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  4. SON DAKİKA | Artvin'den korkunç heyelan haberi! TIR'lar zarar gördü, ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Artvin'den korkunç heyelan haberi! TIR'lar zarar gördü, ölü ve yaralılar var

01.07.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen TIR'lar zarar gördü. Korkunç olay sonrası ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, yol da ulaşıma kapandı.

SON DAKİKA | Artvin'den korkunç heyelan haberi! TIR'lar zarar gördü, ölü ve yaralılar var

Artvin'den gelen son dakika haberine göre, Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı. (İHA)

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Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan
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