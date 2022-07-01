SON DAKİKA | Artvin'den korkunç heyelan haberi! TIR'lar zarar gördü, ölü ve yaralılar var

Artvin'den gelen son dakika haberine göre, Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı. (İHA)

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