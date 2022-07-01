SON DAKİKA | Artvin'den korkunç heyelan haberi! TIR'lar zarar gördü, ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen TIR'lar zarar gördü. Korkunç olay sonrası ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, yol da ulaşıma kapandı.
Artvin'den gelen son dakika haberine göre, Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen TIR'ların zarar gördüğü ifade edilirken ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi. Öte yandan yol da ulaşıma kapandı. (İHA)
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum