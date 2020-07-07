Son dakika Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın! Evler alevler içinde kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Sahlepçiler mahallesindeki çıkan yangında köy evleri yanıyor.

Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

ARTVİN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

GELİBOLU ALEVLERE TESLİM OLMUŞTU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan yangında 450 hektarlık alan zarar görmüştü.



