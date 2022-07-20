SON DAKİKA | Aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Ege'de sıcaklık 45 dereceye çıkacak, Avrupa kavruluyor

Son dakika: Hava durumu ve aşırı sıcaklıklarla ilgili Avrupa'dan gelen haberler endişe yaratıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'da aşırı sıcaklıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Portekiz’de de termometreler 47 dereceyi gösterirken, Batı Avrupa'da da orman yangınları etkisini göstermeye başladı. İngiltere'de termometreler 40 derecenin üstünü gösterirken, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı belirtildi. Uzmanlar ülkede sağlıklı olan kişilere bile 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, ülkede bazı yollarda meydana gelen erimelerin ulaşımda da aksaklıklara neden olması bekleniyor.
Met Office’in baş meteorologu Paul Davies Avrupa’da yaşanan durumu ‘olağanüstü’ olarak nitelendirirken, sıcaklıktaki artışın iklim değişikliğiyle ‘tamamen tutarlı’ bir şekilde yükseldiğini de aktardı. Davies, Sky News’e bugün gördüğü hava durumu çizelgelerinin ‘şaşırtıcı’ olduğunu ve 30 yıllık kariyeri boyunca gözlemlediği hiçbir şeye benzemediğini söyledi.
Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası yarından itibaren ise Türkiye'ye geliyor. Temmuz ayının ortalarına kadar devam eden yağışların ardından sıcaklıkların 5-10 derece birden artması bekleniyor.
Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son durumu değerlendirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Orhan Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Çarşamba günü sıcak hava dalgası avrupadan Güney-doğu Avrupya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye sıcak hava dalgasından etkilenecek. Şimdiden söyleyelim kara yollarına ve yerel yönetimlere hazırlık için. Tatil dönüşüne başlayanlar da dikkat etsinler. Aşırı sıcaklarda öğlen saatlerinden itibaren asfaltın cinsine göre yoldaki asfaltda erimeler olur. Eriyen asfaltın üzerine kum dükülmeli yada başka madde. ÖNEMLİ" ifadlerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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