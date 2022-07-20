SON DAKİKA | Aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Ege'de sıcaklık 45 dereceye çıkacak, Avrupa kavruluyor

Son dakika: Hava durumu ve aşırı sıcaklıklarla ilgili Avrupa'dan gelen haberler endişe yaratıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa'da aşırı sıcaklıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Portekiz’de de termometreler 47 dereceyi gösterirken, Batı Avrupa'da da orman yangınları etkisini göstermeye başladı. İngiltere'de termometreler 40 derecenin üstünü gösterirken, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı belirtildi. Uzmanlar ülkede sağlıklı olan kişilere bile 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaparken, ülkede bazı yollarda meydana gelen erimelerin ulaşımda da aksaklıklara neden olması bekleniyor.

'OLAĞANÜSTÜ' SICAKLIK: HİÇ BİR ŞEYE BENZEMİYOR

Met Office’in baş meteorologu Paul Davies Avrupa’da yaşanan durumu ‘olağanüstü’ olarak nitelendirirken, sıcaklıktaki artışın iklim değişikliğiyle ‘tamamen tutarlı’ bir şekilde yükseldiğini de aktardı. Davies, Sky News’e bugün gördüğü hava durumu çizelgelerinin ‘şaşırtıcı’ olduğunu ve 30 yıllık kariyeri boyunca gözlemlediği hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

SON DAKİKA: AŞIRI SICAKLAR TÜRKİYE'YE GELİYOR

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası yarından itibaren ise Türkiye'ye geliyor. Temmuz ayının ortalarına kadar devam eden yağışların ardından sıcaklıkların 5-10 derece birden artması bekleniyor.

EGE'DE SICAKLIK 45 DERECEYİ BULACAK

Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak.

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN UYARDI: ASFALTDA ERİMELER OLUR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son durumu değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Orhan Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Çarşamba günü sıcak hava dalgası avrupadan Güney-doğu Avrupya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye sıcak hava dalgasından etkilenecek. Şimdiden söyleyelim kara yollarına ve yerel yönetimlere hazırlık için. Tatil dönüşüne başlayanlar da dikkat etsinler. Aşırı sıcaklarda öğlen saatlerinden itibaren asfaltın cinsine göre yoldaki asfaltda erimeler olur. Eriyen asfaltın üzerine kum dükülmeli yada başka madde. ÖNEMLİ" ifadlerine yer verdi.

20 TEMMUZ ÇARŞAMBA (BUGÜN) HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



