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Son dakika | Asiye bebeğe annesi tasma takıp ellerini bağlamış! Pitbull saldırısına uğradığı anlar Türkiye'yi kahretmişti

04.08.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan küçük Asiye'nin görüntüleri Türkiye'yi kahretmiş, sağlığına kavuşması için herkes seferber olmuştu. Korkunç olaydan aylar sonra ortaya çıkan bir görüntü herkesi şoke etti. Sosyal medyada yer alan ve olaydan önce çekildiği belirtilen görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasma takılan Asiye, elleri ve kolları bağlanarak psikolojik şiddet görmüş. İşte herkesi dehşete düşüren görüntülerin detayları...

Son dakika | Asiye bebeğe annesi tasma takıp ellerini bağlamış! Pitbull saldırısına uğradığı anlar Türkiye'yi kahretmişti

Son dakika: Gaziantep'te babasının çalıştığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan minik Asiye, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan küçük çocukla ilgili yaşanan yeni bir gelişme ise görenleri kahretti. Küçük çocuğun olaydan önce evinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; söz konusu görüntülerde Asiye A.'nın; annesi tarafından uğradığı muamele büyük tepki çekti.

SON DAKİKA: ANNESİ TASMA TAKIP ELLERİNİ BAĞLAMIŞ

Sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırması dikkat çekiyor.

1

"ÖNÜNE İT GİBİ YİYECEĞİNİ KOYACAĞIM"

Başka bir görüntüde çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği, küçük çocuğun da zorlukla "tamam" dediği duyuluyor.

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"ÇOCUĞU AİLEDEN ALIN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.


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