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  4. Son dakika: Asiye Nur Atalay cinayetinde kahreden detayı annesi açıkladı: Konuştum, yalvardım...

Son dakika: Asiye Nur Atalay cinayetinde kahreden detayı annesi açıkladı: Konuştum, yalvardım...

05.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye bugün 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesine ağladı. Atalay, yıllardır kendisine takıntılı olan Ümit Karakoyun tarafından sokakta katledildi. Olay yerinden kaçan cani, daha sonra silahıyla beraber yakalandı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kahreden detayı Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay açıkladı. Ayakta durmakta zorlanan acılı anne, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın." dedi.

Son dakika: Asiye Nur Atalay cinayetinde kahreden detayı annesi açıkladı: Konuştum, yalvardım...

19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler'de saplantılı bir kişi tarafından katledildi. Ümit Karakoyun tarafından öldürüldüğü anlaşılan Atalay'ın haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Katil, ekiplerin çalışması sonucunda yakalandı. Esenler'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay ise, “5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi.

katil

CENAZESİ EVİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

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ANNEDEN KAHREDEN SÖZLER

Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, “Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.

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"YALVARDIM, ŞİKAYET ETTİM"

Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.

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"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"

Aile yakını Neriman Ekşioğlu, “Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.
Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Esenler
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