Son Dakika: Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu! (e-Devlet askerlik yeri ve tarihi sorgulama)

Son dakika haberine göre 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı.

Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YER VE TARİHLERİ

2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.

2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.

2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada "Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir." denildi.

Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. pic.twitter.com/lrPWUAaMoQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2022



