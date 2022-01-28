Son Dakika: Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu! (e-Devlet askerlik yeri ve tarihi sorgulama)

Son dakika haberine göre 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı.
Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar e-Devlet üzerinden askere gidecekleri yer ve tarihi sorgulayabiliyor.
2022 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyuruldu.
2022 yılında bedelli askerlik için ödeme ve tercih yapan adaylar, e-devlet üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.
E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
MSB'den yapılan açıklamada "Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir." denildi.
Şubat/Mart 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları, Erler ile 2022 yılında Bedelli Askerlikten faydalanacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir. pic.twitter.com/lrPWUAaMoQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2022
Okuyucu Yorumları 0 yorum