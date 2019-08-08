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Son dakika atama kararları Resmi Gazete'de! 403 mülki idare amirinin görev yerleri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 06:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre atama kararnamesi 8 Ağustos bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 403 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. Kararname ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Son dakika atama kararları Resmi Gazete'de! 403 mülki idare amirinin görev yerleri değişti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.

Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Söz konusu kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAKİ TÜM İLÇELERE ATAMA YAPILDI

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Bu kaymakamlar belirlenirken tecrübeli ve başarılı olanlar arasından seçim yapıldı.

KAYYUM OLANLAR ÜST GÖREVLERE GETİRİLDİ

Atama kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.

Bu kapsamda, Batman Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy Muğla-Marmaris Kaymakamlığına, Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan Bedirhanoğlu İstanbul-Küçükçekmece Kaymakamlığına, Şırnak-Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediyesi Kayyumu Faik Arıcan İzmir-Buca Kaymakamlığına, Hakkari-Çukurca Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel Ayca Ankara-Beypazarı Kaymakamlığına, Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya-Kemer Kaymakamlığına, Van-İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil Öztürk Antalya-Gazipaşa Kaymakamlığına, Ağrı-Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediyesi Kayyumu Olgun Öner Nevşehir-Avanos Kaymakamlığına, Van-Bahçesaray Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur Şatıroğlu Antalya-Demre Kaymakamlığına, Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi Kayyumu Atıf Çiçekli Antalya Vali Yardımcılığına, Mardin-Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Kayyumu Mehmet Yüzer İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Belediyesi Kayyumu Ceyhun Dilşad Taşken İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Van-Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediyesi Kayyumu Harun Yücel İlleri İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Bitlis-Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediyesi Kayyumu Mustafa Akgül Mülkiye Müfettişliğine, Diyarbakır-Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Kayyumu Serdar Kartal Mülkiye Müfettişliğine, Hakkari-Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine, Erzurum-Hınıs Kaymakamı ve Hınıs Belediyesi Kayyumu Bülent Ay Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Diyarbakır-Silvan Kaymakamı ve Silvan Belediyesi Kayyumu Adem Çelik Isparta-Eğirdir Kaymakamlığına, Muş-Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Hacı Arslan Uzan Çanakkale-Ezine Kaymakamlığına, Batman-Beşiri Kaymakamı ve Beşiri Belediyesi Kayyumu Mustafa Maslak Erzurum-Aziziye Kaymakamlığına atandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçeleri ile stratejik öneme sahip diğer ilçelere ise genç ve dinamik kaymakamların ataması gerçekleştirildi.

(AA)


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