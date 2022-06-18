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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18.06.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına atamalar yapıldı. Öte yandan hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.

HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ ATAMALARINA DAİR KARAR RESMİ GAZETE'DE

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı. (AA)

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