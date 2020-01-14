Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Silahl\u0131 sald\u0131rgan olay yerinden ka\u00e7arken olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. \nYaral\u0131 ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, ekipler \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yat\u0131yor, kim ka\u00e7 lira alacak?\u2018Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 birlikte kalk\u0131nd\u0131raca\u011f\u0131z\u2019Kozan'da tefeci operasyonu: 13 g\u00f6zalt\u0131
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