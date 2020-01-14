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  4. Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ataşehir'de TEM Bağlantı Yolu'nda iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı.

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...


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