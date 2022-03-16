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Son dakika: ATM'den para çekerken bu tuzağa düşmeyin! "ATM bozuk" diyerek...

16.03.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ATM'den para çeken vatandaşları 38 kişiyi 100 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir ATM'deki vatandaşların yanına gelip "ATM bozuk" diyerek para çekenleri uzaklaştıran bir kişi kameralara yakalandı. Şüphelinin ATM'lerin önce kartı sonra parayı veren özelliğinden faydalanarak mağdurların paralarını aldığı tespit edildi.

Son dakika: ATM'den para çekerken bu tuzağa düşmeyin! "ATM bozuk" diyerek...

Son dakika: ATM dolandırıcısı yakalandı. İstanbul Esenyurt'taki 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Söz konusu ATM cihazlarının çevresindeki kameraları inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir kişiyi tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelinin işlem bitiminde, ATM'lerin önce kartı ardından parayı vermesinden faydalandığını tespit etti.

ATM'LERİN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Para çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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ATM DOLANDIRICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

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100 BİN TL KAZANÇ ELDE ETMİŞ

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Esenyurt
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