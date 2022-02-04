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  4. Son dakika: ATM'ye sahte dolar yatırıp Türk lirası çektiler... Çete çökertildi!

Son dakika: ATM'ye sahte dolar yatırıp Türk lirası çektiler... Çete çökertildi!

04.02.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... ATM'lere sahte dolar yatırıp Türk lirası çekerek haksız kazanç elde eden çete yakalandı. Alınan bilgiye göre, çetenin, 3 kişiye ait banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığı ve karşılığında Türk lirası çektiği belirlendi. Polis ekiplerinin İstanbul ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Son dakika: ATM'ye sahte dolar yatırıp Türk lirası çektiler... Çete çökertildi!

Gelen son dakika bilgisine göre, sahte dolarları piyasaya süren ve karşılığında Türk lirası çeken dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE DOLARLARI PİYASAYA SÜRDÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin, 3 kişiye ait banka hesaplarına ATM'ler üzerinden sahte 100 bin 300 dolar yatırdığı ve karşılığında Türk lirası çekerek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

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Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Ayrıca soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise farklı bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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Türk lirası
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