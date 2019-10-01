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Son dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar’da E-5 otoyolunda seyir halinde olan özel halk otobüsü iddiaya göre başka bir otobüs şoförünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Avcılar E-5 Cihangir mevkiinde yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. yönetimindeki 34 SE 4649 plakalı özel halk otobüsü, iddiaya göre, o esnada yanından geçmekte olan başka bir halk otobüsünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yaralı vatandaşlara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı vatandaşlar 112 ekipleri tarafından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazada özel halk otobüsünün çarptığı aydınlatma direğinin düşmesi sonucu bir araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler varAnkara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü Kaza

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
sen alıcan ben alıcam yarışı devlet el atmıyor insanlar ölüyor
Şimdiden yaralilara acil.sifalar.diliyorum.. Lütfen boyle olaylari Yine İmamoğlu na bağlamayın. Troller otursun yorum yapmasın.
İnşallah Can kaybı yoktur. Alkol testi yapsınlar Belediye ve Özel Halk otobüsü Şoförlerine bundan böyle.. Dünde Ankara'da oldu galiba 3 Vatandaş hayatını kaybetti
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