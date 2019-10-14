HABER

Son dakika! Avcılar'da silahlı kavga! Özel harekat polisleri operasyon hazırlığında

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Avcılar'da iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Saldırgan ya da saldırganların saklandıkları adres belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilken Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi, 3 kişi yaralandı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON HAZIRLIĞINDA

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Saldırgan ya da saldırganların saklandıkları adres belirlendi. Özel harekat polislerinin adrese operasyon hazırlığında olduğu öğrenildi.

(DHA)

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Yorum: Türkiye'nin harekâtı IŞİD'i güçlendirebilirYorum: Türkiye'nin harekâtı IŞİD'i güçlendirebilir
İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar Son dakika Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Ligi'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Ligi'ne tepki

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç operasyonu başladı

Münbiç'e operasyon başladı!

AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.