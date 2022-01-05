HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: AVM'de kavga eden İBB Gençlik ve Spor Müdürü hakkında soruşturma

Son Dakika: AVM'de kavga eden İBB Gençlik ve Spor Müdürü hakkında soruşturma

05.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir alışveriş merkezine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, park meselesi yüzünden bir vatandaşla kavga etti. Öztürk'ün, elindeki silahla kavga ettiği kişiyi darp ettiği ifade edilirken, savcılık, yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.

Son Dakika: AVM'de kavga eden İBB Gençlik ve Spor Müdürü hakkında soruşturma

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir AVM'ye giden İlker Öztürk, otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli isimli vatandaş ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk'ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli'nin başına defalarca vurdu. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.

Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yarı fiyatına satılık Maserati!Yarı fiyatına satılık Maserati!
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.