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  4. Son Dakika: Avrupa Birliği bir aşıya daha onay verdi

Son Dakika: Avrupa Birliği bir aşıya daha onay verdi

11.03.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Avrupa Birliği bir aşıya daha onay verdi

Avrupa Birliği, (AB) tek doz uygulama özelliği ile ön plana çıkan Johnson & Johnson's aşısına onay verdiğini duyurdu.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor. (DHA-AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği

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