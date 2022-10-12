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Son dakika: Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştı! Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü hamlesi

12.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa Birliği bir ülkeyi daha adaylık statüsüne almaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'in üyelik süreciyle ilgili yeni bir adım attı.

Son dakika: Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştı! Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü hamlesi

Son dakika haberi: Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecinde yeni gelişme yaşandı. Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

TEKLİF VERİLDİ

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

AB'NİN 14 MADDE ŞARTI

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
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