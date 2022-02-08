Son dakika: Avrupalı bakan ateş hattında... Rusya'ya mesaj verdi!

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya destekli gruplarla çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın Donbass bölgesini ziyaret etti. Bakan Baerbock, cephe hattındaki incelemelerinde Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

MİĞFER VE KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYDİ

İki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Ukrayna’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret etti. Miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Bakan Baerbock, bölgede incelemelerde bulunurken, Ukraynalı askerler tarafından korundu.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI VERDİ

Bir zamanların tatil bölgesi olan Donbass’ın harabeye döndüğünü belirten Baerbock, "İnsanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Yollarda oyuncaklar duruyor, evler yıkılmış. Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa’nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor. İki ülke arasındaki ihtilaf sadece diplomatik yollardan çözülebilir. Bu konuda Ukrayna’ya desteğimiz devam edecek." dedi.

Baerbock, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın (AGİT) gözlem misyonunun yerinde görevini yürütebilmesinin öneminde değinerek, Almanya ve Fransa’nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığı Normandiya Formatı’nda ilerleme sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

ZELENSKİY GÖRÜŞMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yoğun programını gerekçe göstererek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmemişti.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ: BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

ABD Başkanı Joe Biden ile Washington D.C'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"SİLAH GÖNDERMEYECEĞİZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah vermeyeceğini söylemişti. (İHA-AA)

