Son dakika: Avukat Dilara Yıldız'a son veda! Eski nişanlısı canice öldürmüştü, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Son dakika: İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı tarafından bir restoranda canice öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız için bugün Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

DİLARA YILDIZ'IN CENAZESİ BARO BİNASI ÖNÜNE GETİRİLDİ

Dilara Yıldız'ın cenazesi saat 12.00'da İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önüne getirildi. Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve meslektaşları katıldı.

ANNE YILDIZ: "ACIMLA BİRLİKTE ÖFKEM DE ÇOK BÜYÜK"

Anne Elvan Yıldız, "Benim çocuğum hiç yerine öldü. Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

“BU KEZ KURŞUNU BİZ YEDİK"

Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, “Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı.

Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Törenin ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü gönderildi.

ANKARA'DA AVUKATLARDAN 'DİLARA YILDIZ' EYLEMİ

Ankara Adliyesi önünde toplanan çoğunluğu kadın avukatlar adına açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel yaptı. Koranel, bir meslektaşlarını kadın cinayetlerinde kaybetmenin derin üzüntüsü içine olduklarını belirterek, "Şiddet karşısında sağlam, somut, köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve kadınların var olma haklarının ellerinden alındığını ifade eden Koranel, "Devlet toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika üretmekle ve eşitsizliğe sebep olabilecek ayrımcı, aşağılayıcı her türlü eylem ve söylemin karşısında olmakla yükümlüdür.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zihniyet değişiminin, kadına bakış açısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmek; bugün geldiğimiz noktada daha da önem kazanmaktadır" diye konuştu.

İZMİR BAROSU AVUKATLARI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Açıklamanın ardından avukatlar sloganlar atarak Kızılay meydanındaki baro merkezine yürüdü.

İzmir Barosu avukatları da İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşları avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaptı.

İzmir Adliyesi C Kapı önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Kılınçer Ot yaptı. Yılmaz cinayetinde sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Ot, “Biliyorsunuz değil mi? Şimdi yetkili ağızlardan taziye mesajları dile getirilecek. Ancak meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak. Bir daha yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine ‘İstemiyorum’ dediği için tüm hayatı, umutları, gelecek hayalleri ve sevdaları elinden alındı. Artık sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak. Dilara Yıldız’ı yalnızca katil eski nişanlısı değil, ikiyüzlü politikaların ve cinsiyetçi söylemlerin sahipleri de öldürdü. Tetiği doğrudan çekmeseler de silahı tutan el onlarındı. İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen Dilara Yılmaz’ı çok büyük bir üzüntüyle anıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)



