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  4. Son dakika | Avukatlara özel yazılım geliştirmişler! MİT düğmeye bastı: Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişiyorlarmış

Son dakika | Avukatlara özel yazılım geliştirmişler! MİT düğmeye bastı: Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişiyorlarmış

27.01.2025 11:32
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İçerik devam ediyor
27.01.2025 11:32
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Son dakika haberi: Yüzlerce avukatın kullandığı bir yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. MİT, "Avatar" veya "Adalet" adlarıyla bilinen yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri için düğmeye bastı. Düzenlenen siber operasyonla 5 kişi tutuklandı.

Son dakika haberi: Avukatlar için özel olarak geliştirilen yazılım geliştiren şahıslar tutuklandı! MİT son siber operasyonun detaylarını duyurdu. Tutuklanan 5 kişi arasında söz konusu yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de var.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla siber casusluk operasyonlarına devam ediyor. MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi.

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YAZILIMIN ADI "AVATAR" VEYA "ADALET" OLARAK BİLİNİYOR

Bu kapsamda avukatlar için özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere göz altına alınan 5 şahıs tutuklandı.

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"VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ERİŞİM SAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

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Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

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MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AVUKAT YAZILIMINA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu ‘nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

8aaBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avukat MİT
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