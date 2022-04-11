Son dakika! Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin'le görüşmemiz zorluydu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin zorlu geçtiğine vurgu yapan Nehammer, "Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın sona ermesi oldu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum