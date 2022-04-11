Son dakika! Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin'le görüşmemiz zorluydu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Putin'le görüşmesinin ardından, "Görüşmemiz açık, net ve zorluydu. Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın sona ermesi oldu. Çünkü savaşın kazananı olmaz." dedi.

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