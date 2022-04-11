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  4. Son dakika! Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin'le görüşmemiz zorluydu

Son dakika! Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin'le görüşmemiz zorluydu

11.04.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin zorlu geçtiğine vurgu yapan Nehammer, "Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın sona ermesi oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin'le görüşmemiz zorluydu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Putin'le görüşmesinin ardından, "Görüşmemiz açık, net ve zorluydu. Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın sona ermesi oldu. Çünkü savaşın kazananı olmaz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Vladimir Putin
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