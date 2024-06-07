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  4. Son dakika | Ayağına zincir bağlayıp halıya sarmışlar! İstanbul'da korkunç olay: Denizden kadın cesedi çıktı

Son dakika | Ayağına zincir bağlayıp halıya sarmışlar! İstanbul'da korkunç olay: Denizden kadın cesedi çıktı

07.06.2024 12:02
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Son dakika haberi: İstanbul'da vahşi bir kadın cinayeti yaşandı. Sabah saatlerinde balıkçılar denizde ceset gördü. Cesedin ayağına ağırlık bağlanıp halıya sarılı olduğu belirlendi.

Son dakika | Ayağına zincir bağlayıp halıya sarmışlar! İstanbul'da korkunç olay: Denizden kadın cesedi çıktı

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

DHA'nın aktardığına göre; Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde ceset görüldü. Balıkçılar durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin bir kadına ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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AYAĞINA ZİNCİR BAĞLAYIP HALIYA SARMIŞLAR

Öte yandan Ekol TV'de yer verilen detaya göre cesedin ayağına zincir bağlanıp halıya sarılarak denize atıldığı belirlendi.

236899_-BUYUKCEKMECEDE-BALIKCILAR-DENIZDE-CESEBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet ceset
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