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  4. SON DAKİKA | Aydın Didim'de doktora kafa atmıştı! Flaş tutuklama kararı

SON DAKİKA | Aydın Didim'de doktora kafa atmıştı! Flaş tutuklama kararı

20.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde acil servis doktoruna kafa atan şüpheli tutuklandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tepki çeken olay sonrası şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

SON DAKİKA | Aydın Didim'de doktora kafa atmıştı! Flaş tutuklama kararı

Son Dakika: Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Gündem yaratan olay sonrası gözaltına aşınan Tahir D. tutuklandı. İşte Türkiye'nin tepkisini çeken Didim'deki doktora saldırıyla ilgili son detaylar...

Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı.

Yaşanan olayın ardından idari işlemleri yapılan saldırgan T.D. serbest kalmıştı. Saldırgan T.D.’nin serbest kalmasını kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı” demişti.

"DELİLLER YENİDEN İNCELENDİ"

Yaşanan olayın ardından soruşturmayı genişleten Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklaması ile saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “18.12.2021 tarihinde Didim Devlet Hastanesi’ne adli muayene işlemleri için sevk edilen şüpheli T.D.Y’nin acil serviste görevli hekimi yaralaması olayı sonrası şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Soruşturmanın yeni deliller ile değerlendirilmesi ve saldırganın gözaltına alınması dolayısıyla teşekkür mesajı paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; “Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

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