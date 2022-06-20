Son dakika: Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası! ‘AK Parti, MHP’yi ikna etmeye çalışıyor’

Son dakika haberleri: Türkiye seçim sürecine girerken HDP'den ayrılarak Türkiye'nin Sesi Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Bilgen, AK Parti'nin yeni bir çözüm süreci başlatmayı planladığını ileri sürdü.

Türkiye’nin Sesi Partisi lideri Bilgen, “AK Parti’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin Öcalan’ın dahil edilebileceği ve MHP’nin de ikna edilmeye çalışıldığı yeni bir çözüm süreci başlatabileceğini” iddia etti. Olası sürecin aktörü ve muhatabı olarak görülen “İmralı’nın, Kandil’in, HDP’nin farklı planları, arayışları olabileceğine” dikkat çeken Bilgen, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya, kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ANAYASA"

Sürece “amaçsal yaklaşılması” gerektiğini söyleyen Bilgen, “Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz” diye konuştu.

"MHP’NİN 99 ADIMI"

Bilgen, “MHP’nin ikna edilmesine” ilişkin ise 1999 sürecine dikkat çekti. Bilgen, “İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET TUZAĞA DÜŞMEMELİ"

“İktidarın yeni bir süreç başlatması” durumuna karşılık muhalefet partilerine de seslenen Bilgen, “‘Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız’ modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet İttifakı’nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın’ diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin’ diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir” yorumunu yaptı.



