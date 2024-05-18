SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu. (DHA)
Ayrıntılar geliyor... Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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