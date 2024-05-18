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  4. SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

18.05.2024 12:13
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Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre; Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ayhan Bora Kaplan
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