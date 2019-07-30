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Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

AYM'den barış imzacıları için verdiği hak ihlali kararının ardından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Karar, Anayasa Mahkemesi'nin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı ve desteklediği anlamına gelmez" ifadeleri yer aldı.

Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), ''barış bildirisi''ne imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Karar AYM'nin bildiride yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez. AYM'nin içeriğine katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir.

Ağır eleştirilere demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül edilmesi gerekir. Haksız eleştirilere cevap verme imkanı varsa ceza kovuşturmasına başvurulmamalıdır.''

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AYM "barış bildirisi" Son dakika Anayasa Mahkemesi

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