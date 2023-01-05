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  4. SON DAKİKA | AYM'den HDP kararı! Geçici olarak bloke konuldu

SON DAKİKA | AYM'den HDP kararı! Geçici olarak bloke konuldu

05.01.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

SON DAKİKA | AYM'den HDP kararı! Geçici olarak bloke konuldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti.

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Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

'YARDIMI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANIYORLAR'

Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından taleple ilgili somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini dün Yüksek Mahkemeye gönderdi.

AYM'DEN HDP KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da bugün HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

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