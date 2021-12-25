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Son Dakika: Ayrıldığı eşini otele girerken görünce demir sopa ile dövüp, yüzünü bıçakla kesmişti! Yeni gelişme

25.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre korkunç olay Adana'da yaşanmıştı. Gece saat 03.00'te ayrıldığı eski eşini bir kişiyle otele girdiğini gören 41 yaşındaki Serkan T., genç kadını demir sopayla darp edip, yüzünü bıçakla kesmişti. Çevredekiler yaralı kadının yardımına koşarken Serkan T. gözaltına alındı. Gelen son dakika bilgilisine göre Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Son Dakika: Ayrıldığı eşini otele girerken görünce demir sopa ile dövüp, yüzünü bıçakla kesmişti! Yeni gelişme

Son Dakika: Adana’da bir kişiyle otele girdiğini gördüğü için ayrıldığı dini nikahlı eşini önce demir sopa ile darp edip sonra yüzünü bıçakla kesen zanlı tutuklandı.

BİR KİŞİ İLE OTELE GİRDİĞİNİ GÖRDÜ

23 Aralık saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi’ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Serkan T. (41) 10 yıl önce Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu Sara B. (25) ile 3 yıl önce dini nikahla evlendi. Bu evlilikten çiftin bir çocuğu oldu. Kadın, şiddet gördüğünü öne sürerek 6 ay önce Serkan T.’yi terk etti. Ancak Serkan T. ayrılığı kabullenmeyin Sera B.’yi sürekli takip etmeye başladı. Olay günü de eski eşinin bir kişiyle otele girdiğini gören zanlı Sara B.’ye saldırdı. Sara B.’yi demir sopayla darbeden Serkan T., ardından yüzünden bıçakla kesti.

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ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTI

Yaralı kadın otelden çıkışta kaçarken yol ortasında yere düşerek yardım istedi. Yaralı kadının yardımına koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında bir süre bekleyen Serkan T., olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Yaralı kadın ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"ŞÜPHELENDİM TAKİP ETTİM"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Serkan T.’nin ifadesinde, “Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Daha sonrada otele girdiklerini görüp yanına gittim” dediği öne sürüldü.

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TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Sara B.’nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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