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  4. Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada flaş karar! Özgür Tarhan tahliye edildi

Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada flaş karar! Özgür Tarhan tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tarhan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davada flaş karar! Özgür Tarhan tahliye edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kaynak: DHA

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