Son dakika | Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı! Ankara'daki saldırıyla ilgili canlı yayındaki sözleri tepki toplamıştı

Son dakika haberi: Ankara'da teröristlerin İçişleri Bakanlığı binasını hedef aldığı terör saldırısıyla ilgili yorumu tartışmalara yol açan Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

Arslan, saldırı ve teröristlerle ilgili yorumda bulunurken "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' nedir yani..." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Bu ifadeler üzerine RTÜK harekete geçti, Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Son olarak, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de sosyal medyadan "Terör propagandası yapan Ayşenur Arslan, gözaltına alındı" paylaşımında bulundu.