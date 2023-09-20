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  4. Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalar yapıyor

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalar yapıyor

20.09.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da Ermeni askeri güçlere yönelik yapılan antiterör operasyonunun ardından ilk kez canlı yayında açıklama yapıyor. Aliyev, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu ile "gerekli derslerin verildiğini" ifade etti.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalar yapıyor

Son dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni askeri güçlere yönelik başlattığı antiterör operasyonunun ardından edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör operasyonunun ardından ilk kez canlı yayında açıklama yapıyor.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı. Ermenilere gereken cevap verildi.

Antiterör operasyonunda birliklerimizi başarı elde etti. Ermenistan'ın bıraktığı kanunsuz birlikler Karabağ'dan çıkarılmıştır. Karabağ’daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi.

Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi. 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev

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