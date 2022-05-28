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Son dakika: Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı: 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

28.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'teki konuşmasında önemli açıklamalar yaptı. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yapan Erdoğan, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir?" diyerek mesajını pekiştirdi. Akıncı SİHA'nın rekor kırdığını belirten Erdoğan, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni döneme de değinerek destek mesajı verdi.

Son dakika: Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı: 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliğine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca "Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul'dan buraya 'non-stop' uçmak suretiyle bir rekora imza attı" ifadelerini kullandı ve "çok daha farklı gelişmelerin olacağını" dile getirdi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Tıpkı Anadolu gibi burası bizim de toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Aynı şekilde Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur. Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir? Gönüllerimiz arasında kim sınır çizebilir?

"ÇOK DAHA FARKLI GELİŞMELER OLACAK"

  • Geniş bir yelpazede güçlü işbirlikleri kurduk. Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA ve İstanbul'dan buraya 'non-stop' uçmak suretiyle bir rekora imza attı. Çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak, bunları da yaşayacağız, göreceğiz.

  • İlham kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili ilişkilerimiz tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. Ziyaretimin Azerbaycan'ın kadim şehri Şuşa yılında gerçekleşiyor olması da ayrıca anlamlıdır.

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  • Karşılaştığı onca haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen destan yazan Azerbaycan'la iftihar ediyoruz. Karabağ zaferi milletimiz destanlıklarının son örneğidir. Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur.

  • Bugün TEKNOFEST'i yurt dışında ilk defa Azerbaycan'da düzenlemenin gururunu paylaşıyoruz.

"ERMENİSTAN'LA KURMAK İSTEDİĞİ BARIŞI DESTEKLİYORUZ"

  • Uzay ve havacılık alanında da Azerbaycan'la işbirliği içerisinde olacağız. Vakit artık bu topraklarda barış, başarı ve kalkınma hikayesi yazmanın vaktidir. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız.

  • Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.. Türkiye'nin de yer aldığı imar süreciyle büyük dönüşüm için sürekli şartlar oluşturuluyor. Biz yıllardır mayın döşenen bu topraklara artık gelişmenin, kalkınmanın, refahın, barışın tohumlarını ekiyoruz. Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nı geçtiğimiz yıl kardeşim İlham beyle açmıştık. Şimdi sırada Zengilan ve Laçin'deki hava projeleri var.

  • Bu bölgelerde önümüzdeki dönemde akıllı kentler, bunların kurulmasına ilişkin projelerde birlikte çalışıyoruz. Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir.
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