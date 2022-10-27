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  4. SON DAKİKA | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, işte ilk açıklama...

SON DAKİKA | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, işte ilk açıklama...

27.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde trafik kazası geçiren ve yaralanan Binali Yıldırım, İstanbul'da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kameralar karşısına geçen Yıldırım açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, işte ilk açıklama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve İstanbul milletvekili Şamil Ayrım meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. İlk müdahaleleri Azerbaycan'da yapılan Yıldırım ve Ayrım İstanbul'a getirilmişti.

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"AĞIR BİR KAZA ATLATTIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldırım, bugün taburcu oldu. Kameralar karşısında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ağır bir kaza atlattık, birkaç takla attık... Kaza sonucu iki kez başım ameliyat edildi. İki kaburga kırığım var. Doku ve kas ezikleri hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:

"Ağır bir kaza atlattık, birkaç takla attık...Hamdolsun kaza boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası bizim bu kazadan sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu iki kez başım ameliyat edildi. İki kaburga kırığım var. Doku ve kas ezikleri hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek."

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