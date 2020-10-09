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  4. Son dakika! Aliyev'den flaş açıklamalar: Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık

Son dakika! Aliyev'den flaş açıklamalar: Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Aliyev'den flaş açıklamalar: Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık

Azerbaycan'dan son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı.

Erivan'ın 16 komuta merkezi, iki S-300 sistemi yok edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur.

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

"İŞGALCİYE SON ŞANSI VERİYORUZ, ÇIKIN TOPRAKLARIMIZDAN"

Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız.

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

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