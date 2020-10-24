Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
Azerbaycan ordusu geçtiğimiz hafta, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından 17 Ekim'de yapılan açıklamada, yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtilmişti.