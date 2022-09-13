SON DAKİKA | Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum! Ermenistan ordusu kayıplar verdi, açıklamalar peş peşe geliyor

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında yükselen tansiyon silahlı çatışmaya dönüştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

SON DAKİKA | AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

"ERMENİSTAN ORDUSU KAYIPLAR VERDİ"

Azerbaycan ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

PAŞİNYAN: 49 ERMENİSTAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışamalar sabah saatlerinde de devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 49 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ERMENİSTAN BÖLGEYE SIZARAK SABOTAJ GERÇEKLEŞTİRDİ

CNN TÜRK ekranlarına bağlanan gazeteci Güngör Yavuzaslan çıkan çatışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Azerbaycan hükümeti, sızma operasyonlarına karşı, sabotaja karşı geliştirilen bir operasyona karşılık verildiğini açıkladı. Ama bu sefer 5 farklı noktadan aynı anda olması Azerbaycan ordusunu harekete geçiriyor. Günün ilk saatlerinde resmi açıklamalarına bakacağız. Ermeni unsurlarının yığınak yaptığı bilgisine ulaşıldı ve Azerbaycan ordusu buna karşılık yoğun ateş başlattı. Ermenistan tarafından kayıplar verildiği de teyit edildi. Azerbaycan askeri personelin güvenliği söz konusu olduğu için bu operasyon yapıldığı belirtiliyor."

BAYRAKTAR TB2 İLE VURDU

Öte yandan Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Dağlık Karabağ Savaşı'nı yalnızca 44 günde kazanan Azerbaycan'ın Ermenistan'ı yine aynı silahla vurduğu belirtildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN: DÜŞMANIN ATIŞ NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Bayramov ile Bakan Yardımcısı Donfried’in görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonu sonucu devam eden çatışmalar ve gerginliğin ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni medyasında Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarını hedef aldığı yönünde yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade edilerek, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak alınan karşı önlemler yerel nitelikte ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir" denildi.

ABDULLAYEVA: PROVOKASYON DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı sözcüsü Leyla Abdullayeva CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Dünkü provokasyon Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı atılmış bir adımdı. Azerbaycan ordusu gereken adımları attı. Bu Ermenistan'ın barışa hazır olmadığını gösterdi. Azerbaycan silahlı kuvvetli kuvvetleri provakasyonlara karşı her zaman hazırlıklıdır ancak Azerbaycan barış istediğini daha önce de belirtmişti. Bölgede vaziyet gergin, gerginlik devam ediyor. Ermenistan tarafından provokasyon devam ediyor.'

Azerbaycan'ın uluslararası partnerleri ile görüşmeler yaptığının altını çizen Abdullayeva sözlerine şöyle devam etti;

'Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu ile görüştü. Azerbaycan bu güne kadar uluslararası hukuk çevresinde bir mücadele verdi. Ermenistan uluslararası hukuku bozuyor, Azerbaycan böyle bir çatışmaya meraklı değil. Biz barış istiyoruz, biz ilişkilerimizin normalleşmesinden taraftarız'

PAŞİNYAN PUTİN'İ ARADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Salı günü erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan-Ermeni sınırındaki son çatışmalar hakkında ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgeden gelen haberlerden dolayı derin endişe duyduğunu belirtti ve taraflara tansiyonu düşürün çağrısında bulundu.

PAŞİNYAN, AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, Michel ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

