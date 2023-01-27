HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika: Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

27.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Son dakika: Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı gelişmeyi duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı Kalaşnikof otomatik silahla düzenlendi ve güvenlik noktasına ateş açıldı.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Saldırıda güvenlik şefi yaşamını yitirdi.

Başlıksız-1

2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı önlemeye çalışırken yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan'da uzayda olacak! Arap astronot oruç tutacak mı?Ramazan'da uzayda olacak! Arap astronot oruç tutacak mı?
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.