Son dakika: Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı gelişmeyi duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı Kalaşnikof otomatik silahla düzenlendi ve güvenlik noktasına ateş açıldı.
Saldırıda güvenlik şefi yaşamını yitirdi.
2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı önlemeye çalışırken yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edildi.