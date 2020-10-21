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  4. Son dakika! Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

Son dakika! Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde olmak üzere toplam 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Son dakika! Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köyleri, Fuzuli bölgesinde Gecegözlü, Aşağı Seyidehmedli, Zerger köyleri, Zengilan bölgesinde ise Mincivan kasabası, Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köyü işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan’dır!" ifadelerini kullandı. (İHA)

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