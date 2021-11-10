HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Azerbaycan tezkeresi Meclisten geçti

Son Dakika: Azerbaycan tezkeresi Meclisten geçti

10.11.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'daki görev süresini 1 yıl daha uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Son Dakika: Azerbaycan tezkeresi Meclisten geçti

Türk askeri, Karabağ'da ateşkesi kontrol, barış ve huzuru tesis etmek üzere 1 yıl daha görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'a verilen güçlü destek vurgulanırken Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi için önemli girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Özgür Özel'den TBMM'de tezkere tepkisi: Bize ders verecek hakkı yokÖzgür Özel'den TBMM'de tezkere tepkisi: Bize ders verecek hakkı yok

RUSYA İLE OLUŞTURULAN ORTAK MERKEZİN FAALİYETLERİNE VURGU YAPILDI

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğine dikkat çekilirken bunun, bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığının altı çizildi.

Tezkereyle Mehmetçiğin Azerbaycan görevi 1 yıl daha uzatıldı.

Hali hazırda Türk istihkam birlikleri, bölgede mayın arama ve temizleme faaliyetlerine de devam ediyor.

TBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detayTBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detay


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Tepki çeken aşı kampanyası! "Sigara paketlerinden ilham aldık"Tepki çeken aşı kampanyası! "Sigara paketlerinden ilham aldık"
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Olay yaratan 10 Kasım paylaşımı!

Olay yaratan 10 Kasım paylaşımı!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.