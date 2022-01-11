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  4. Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyor

Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyor

11.01.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer istikametinde öğlen saatlerinde başlattığı provokasyon nedeniyle sınırda durumun gerginleştiğini duyurdu.

Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim tırmanıyor

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşı tarafın saldırılarının önlenmesi için müdahale tedbirleri uyguladığı bildirildi.

DURUM AZERBAYCAN ASKERLERİNİN KONTROLÜ ALTINDA

Azerbaycan ordusunun top veya hava araçları kullanmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

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"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına devam etmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

BİR AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Bugün öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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