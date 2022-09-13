HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı! ABD'den 'Derhal durdurun' çağrısı geldi

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı! ABD'den 'Derhal durdurun' çağrısı geldi

13.09.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzilerin Ermenistan unsurlarınca vurulduğu ve askeri kayıpların yaşandığı bildirildi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Öte yandan ABD, çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı. Gece yarısı yaşanan çatışmaların ardından ABD cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

dsa

AZERBAYCAN ORDUSUNDA KAYIPLAR VAR

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

"KARŞI ÖNLEMLER LOKAL NİTELİKTE VE ASKERİ HEDEFLERE YÖNELİK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak hayata geçirilen karşı önlemlerin lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik olduğunu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

zz

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

PAŞİNYAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

ABD'DEN "ÇATIŞMALAR DURSUN" ÇAĞRISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Ermenistan'ın provokasyonu üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını duyurması üzerine Blinken, yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirilmişti.

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık açık ilan etti: Avrupa bu kış donmuş olacakAçık açık ilan etti: Avrupa bu kış donmuş olacak
'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı
Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdırKaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan çatışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu Ermenistan galiba tüm topraklarını kaybedip bize doğru mülteci olmak istiyor
azerbaycan ermanistani komple alsin,konuda kapansin
İran ve Rusya boş durmuyor.

En Çok Okunan Haberler

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.