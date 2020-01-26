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  4. Son dakika! Azez'de bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Azez'de bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Son dakika! Azez'de bombalı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırı sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azez terör bombalı saldırı

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