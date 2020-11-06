SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Son dakika: Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

Son dakika: Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 hükümlü beraat etti.

Son dakika: Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Boluspor'da koronavirüs şokuBoluspor'da koronavirüs şoku
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu
Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı
Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Sivasspor ilk 3 puanını aldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dorukhan: Emre ağabey arada kızıyor
Dorukhan: Emre ağabey arada kızıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti
Aziz Yıldırım şike davasından beraat etti
TFF’den Sivasspor’a kutlama
TFF’den Sivasspor’a kutlama
Boluspor'da koronavirüs şoku
Boluspor'da koronavirüs şoku
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Gaziantep FK-Beşiktaş muhtemel 11’ler
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
"Futbolda Sözde Şike" davasında 19 sanık beraat etti
Şike davasında beraat kararları
Yılmaz Vural: Sportif düşünen başkana denk gelmedim
'Sportif düşünen başkana denk gelmedim'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.