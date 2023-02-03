Son dakika: Babacan'ın 'aferin' çıkışı gündem olmuştu! Erdoğan'dan sert tepki: Bizimle adam gibi yürüdüler, sonra kayboldular

Sen git George'tan aferin almaya devam et. Zavallı bunlar, zavallı! Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular. Ne diyor? 'Ben Davos'a gideceğim.' Ne yapacak Davos sana? Davos'ta yanımda, o zamanki IMF Başkanına dedim ki "Buraya adamlarını gönderirsin, taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin.' 23,5 milyar dolar borcumuz vardı 2013'te. Bir daha IMF'i kapıya sokmadık. Bu CHP, şu anda o masada olanlardan biriyle otel odalarına IMF ile görüşmeye devam ettiler.