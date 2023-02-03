Son dakika: Babacan'ın 'aferin' çıkışı gündem olmuştu! Erdoğan'dan sert tepki: Bizimle adam gibi yürüdüler, sonra kayboldular

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta açıklanan mutabakat metni sonrası yaptığı "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" çıkışı vardı. Bu sözlere ilişkin tepkisini dile getiren Erdoğan, "Sen git George'tan aferin almaya devam et. Zavallı bunlar, zavallı! Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü, onun torunları olarak biz de Marmaray'ın altından raylı sistemi yürüttük. Bay Bay Kemal, var mı böyle bir eseriniz? Büyükşehirler var elinizde, ne yaptınız bu büyükşehirlerde?
CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı sıfatı terfi ettirdik. Şimdi 14 Mayıs'ta adını 'Bay Bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. 14 Mayıs'ta CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, tek parti zihniyetinin çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz.
14 Mayıs'taki zafer aynı zamanda 3,5 yıldır kaynakları sömürülen, eser ve hizmetten mahrum bırakılan İstanbul'un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun işareti olacaktır.
Sen git George'tan aferin almaya devam et. Zavallı bunlar, zavallı! Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler, bizden sonra kayboldular. Ne diyor? 'Ben Davos'a gideceğim.' Ne yapacak Davos sana? Davos'ta yanımda, o zamanki IMF Başkanına dedim ki "Buraya adamlarını gönderirsin, taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin.' 23,5 milyar dolar borcumuz vardı 2013'te. Bir daha IMF'i kapıya sokmadık. Bu CHP, şu anda o masada olanlardan biriyle otel odalarına IMF ile görüşmeye devam ettiler.