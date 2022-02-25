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Son dakika: Babası cephede kendisi sınırda... Canlı yayında yürek yakan anlar! 'Bu fotoğraf da tüm dünyaya yeter'

25.02.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hem siviller hem de çocuklar savaşın zulmünü çok net bir şekilde hissediyor! Romanya - Ukrayna hattında ülkeden çıkmak için saatlerce bekleyen sivillerin sinirleri de gerildi. Babasını Ukrayna'da bırakan annesiyle birlikte sınırda bekleyen masum sarışın çocuğun gülüşü izleyenleri hüzne boğdu. Sınırda 34 kilometrelik kuyruk var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Babası cephede kendisi sınırda... Canlı yayında yürek yakan anlar! 'Bu fotoğraf da tüm dünyaya yeter'

Son dakika Ukrana - Rusya haberleri! Rusya, dün sabaha karşı Ukrayna'yı işgale başladı. Kırım ve Belarus'tan kara harekatıyla ülkeye giren Rus ordusu Kiev'e ilerliyor. İnsanların tarihine geçen anlarda, binlerce kişi Rus bombardımanından kaçmak için geceyi metrolarda geçirdi. Aralarında Türklerin de bulunduğu siviller sınıra akın etti. Sınır hattındaki son durumu aktaran muhabir '34 kilometrelik kuyruk oluştu, felakete yol açabilir' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Habertürk Dış Politika Yayın Koord. Çetiner Çetin, Ukrayna - Romanya sınırındaki insanlık dramını canlı yayında anlattı. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkışlarına izin verilmiyor. Bu nedenle sınır hattındaki kadınlar, çocuklarıyla birlikte çıkış yapmayı bekliyor. Sınır hattındaki kuyruk 34 kilometreye kadar uzandı.

'BU FOTOĞRAF TÜM DÜNYAYA YETER'

'Bu görüntü dünyaya yeter. Nasıl bir yarının kendisini beklediğinden habersiz. Sınır bölgesinde yoğunluk başladıkça insanlar daha da geriliyorlar. Romanya bu sınırı kapatabilir.

domba

'34 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU, FELAKETE YOL AÇABİLİR'

Burada 34 kilometrelik bir kuyruk oluştu. Bu çok ciddi bir durum. Buradaki tıkanıklık devam ederse felakete yol açabilir. Romanya, bu sınırı kapatabilir.'

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18-60 YAŞ ARASI ERKEKLER ÜLKE DIŞINA ÇIKAMIYOR

Rus işgalinden sonra yeni kararlar alan Ukrayna'da seferberlik ilan edildi. 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılması yasaklandı. Daniil Menshikov: 'Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin.' dedi.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi

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